Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1844
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Захарович
Отец ребёнка: Смирнов Захарий Ильич
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Смирнов Захарий Ильич
Рождение ребёнка
16.04.1871
Дочь: Калинова (Смирнова) Александра Захариевна
Отец ребёнка: Смирнов Захарий Ильич
Рождение ребёнка
16.01.1873
Сын: Смирнов Василий Захарович
Отец ребёнка: Смирнов Захарий Ильич
Рождение ребёнка
25.07.1874
Отец ребёнка: Смирнов Захарий Ильич
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Смирнов Захарий Ильич
Смерть
Неизвестно