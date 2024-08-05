Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1844

Отец: Троицкий Феодул Васильевич

Мать: Троицкая Феодосия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Захарий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Захарович

Отец ребёнка: Смирнов Захарий Ильич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Смирнов Пётр Захарович

Отец ребёнка: Смирнов Захарий Ильич

Рождение ребёнка
16.04.1871

Дочь: Калинова (Смирнова) Александра Захариевна

Отец ребёнка: Смирнов Захарий Ильич

Рождение ребёнка
16.01.1873

Сын: Смирнов Василий Захарович

Отец ребёнка: Смирнов Захарий Ильич

Рождение ребёнка
25.07.1874

Сын: Смирнов Иван Захарович

Отец ребёнка: Смирнов Захарий Ильич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Смирнов Илья Захарович

Отец ребёнка: Смирнов Захарий Ильич

Смерть
Неизвестно

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