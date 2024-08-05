Троицкий Феодул Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Троицкая Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Троицкая) Параскева Федуловна
Мать ребёнка: Троицкая Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1841
Сын: Троицкий Василий Федулович
Мать ребёнка: Троицкая Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.1842
Сын: Троицкий Гавриил Федулович
Мать ребёнка: Троицкая Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
17.02.1844
Дочь: Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна
Мать ребёнка: Троицкая Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Троицкая Феодосия Ивановна
Смерть
Неизвестно