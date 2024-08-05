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Троицкий Феодул Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Троицкий (Орлов) Василий Алексеевич

Мать: Троицкая (?) Евдокия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троицкая Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Троицкий Павел Федулович

Мать ребёнка: Троицкая Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Троицкая) Параскева Федуловна

Мать ребёнка: Троицкая Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1841

Сын: Троицкий Василий Федулович

Мать ребёнка: Троицкая Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
06.07.1842

Сын: Троицкий Гавриил Федулович

Мать ребёнка: Троицкая Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
17.02.1844

Дочь: Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна

Мать ребёнка: Троицкая Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Троицкий Пётр Федулович

Мать ребёнка: Троицкая Феодосия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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