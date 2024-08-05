Троицкая (?) Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Пономарев (?) Василий Сергеевич
Мать: Анисья Парфеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Троицкий (Орлов) Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Троицкий (Орлов) Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Троицкий Феодул Васильевич
Отец ребёнка: Троицкий (Орлов) Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Троицкий (?) Василий Васильевич
Отец ребёнка: Троицкий (Орлов) Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Троицкий (?) Кузьма Васильевич
Отец ребёнка: Троицкий (Орлов) Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Троицкий (Орлов) Василий Алексеевич
Смерть
После 1832