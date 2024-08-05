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Троицкая (?) Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1832

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Пономарев (?) Василий Сергеевич

Мать: Анисья Парфеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий (Орлов) Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Орлов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Троицкий (Орлов) Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Троицкий (Орлов) Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Троицкий Феодул Васильевич

Отец ребёнка: Троицкий (Орлов) Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Троицкий (?) Василий Васильевич

Отец ребёнка: Троицкий (Орлов) Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Троицкий (?) Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Троицкий (Орлов) Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Троицкий (Орлов) Василий Алексеевич

Смерть
После 1832

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