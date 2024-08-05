Анисья Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Парфений Елисеевич
Мать: Матрона Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Троицкая (?) Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Пономарев (?) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
03.12.1794
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев (?) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Пономарева) Параскева Васильева
Отец ребёнка: Пономарев (?) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев (?) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Николай Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев (?) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
03.10.1810
Дочь: (Пономарева) Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Пономарев (?) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Гурьева (Пономарева) Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев (?) Василий Сергеевич
Смерть
Неизвестно