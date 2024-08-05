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Анисья Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Парфений Елисеевич

Мать: Матрона Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев (?) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Троицкая (?) Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Пономарев (?) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
03.12.1794

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев (?) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Пономарева) Параскева Васильева

Отец ребёнка: Пономарев (?) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев (?) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев (?) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
03.10.1810

Дочь: (Пономарева) Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Пономарев (?) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Гурьева (Пономарева) Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев (?) Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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