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Матрона Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1827

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфений Елисеевич

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Анисья Парфеновна

Отец ребёнка: Парфений Елисеевич

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Агриппина Парфеновна

Отец ребёнка: Парфений Елисеевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Василий (1-Й) Парфеньевич

Отец ребёнка: Парфений Елисеевич

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Акилина Парфеновна

Отец ребёнка: Парфений Елисеевич

Рождение ребёнка
05.01.1785

Сын: Ильинский (?) Иван Парфеньевич

Отец ребёнка: Парфений Елисеевич

Рождение ребёнка
03.04.1787

Сын: Ильинский (?) Василий (2-Й) Парфеньевич

Отец ребёнка: Парфений Елисеевич

Рождение ребёнка
18.09.1789

Сын: Сергей Парфеньевич

Отец ребёнка: Парфений Елисеевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Параскева Парфеновна

Отец ребёнка: Парфений Елисеевич

Смерть
После 1827

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