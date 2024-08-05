Матрона Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1827
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфений Елисеевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Анисья Парфеновна
Отец ребёнка: Парфений Елисеевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Агриппина Парфеновна
Отец ребёнка: Парфений Елисеевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Василий (1-Й) Парфеньевич
Отец ребёнка: Парфений Елисеевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Акилина Парфеновна
Отец ребёнка: Парфений Елисеевич
Рождение ребёнка
05.01.1785
Сын: Ильинский (?) Иван Парфеньевич
Отец ребёнка: Парфений Елисеевич
Рождение ребёнка
03.04.1787
Сын: Ильинский (?) Василий (2-Й) Парфеньевич
Отец ребёнка: Парфений Елисеевич
Рождение ребёнка
18.09.1789
Сын: Сергей Парфеньевич
Отец ребёнка: Парфений Елисеевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Параскева Парфеновна
Отец ребёнка: Парфений Елисеевич
Смерть
После 1827