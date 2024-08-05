Параскева Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Парфений Елисеевич
Мать: Матрона Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Иоаннович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Иоаннович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Иоаннович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Иоаннович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Иоаннович
Смерть
Неизвестно