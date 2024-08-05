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Параскева Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Парфений Елисеевич

Мать: Матрона Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Иоаннович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Иоаннович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Иоаннович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Иоаннович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Иоаннович

Смерть
Неизвестно

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