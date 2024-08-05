Ильинский (?) Василий (2-Й) Парфеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинский (?) Василий (2-Й) Парфеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1787

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1787

Отец: Парфений Елисеевич

Мать: Матрона Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ильинская Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Смерть
1825

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