Ильинский (?) Василий (2-Й) Парфеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1787
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1787
Отец: Парфений Елисеевич
Мать: Матрона Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ильинская Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Смерть
1825