Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Ильинский (?) Василий (2-Й) Парфеньевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Ильинский (?) Василий (2-Й) Парфеньевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Ильинский (?) Василий (2-Й) Парфеньевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Ильинский (?) Василий (2-Й) Парфеньевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ильинская Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Ильинский (?) Василий (2-Й) Парфеньевич
Смерть
Неизвестно