Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинский (?) Василий (2-Й) Парфеньевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Ильинский (?) Василий (2-Й) Парфеньевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Ильинский (?) Василий (2-Й) Парфеньевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Ильинский (?) Василий (2-Й) Парфеньевич

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Ильинский (?) Василий (2-Й) Парфеньевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ильинская Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Ильинский (?) Василий (2-Й) Парфеньевич

Смерть
Неизвестно

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