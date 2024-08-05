Троицкая Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Троицкий Феодул Васильевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Троицкая) Параскева Федуловна
Отец ребёнка: Троицкий Феодул Васильевич
Рождение ребёнка
20.02.1841
Сын: Троицкий Василий Федулович
Отец ребёнка: Троицкий Феодул Васильевич
Рождение ребёнка
06.07.1842
Сын: Троицкий Гавриил Федулович
Отец ребёнка: Троицкий Феодул Васильевич
Рождение ребёнка
17.02.1844
Дочь: Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна
Отец ребёнка: Троицкий Феодул Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Троицкий Феодул Васильевич
Смерть
Неизвестно