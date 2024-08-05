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Троицкая Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Иван Васильевич

Мать: Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Феодул Васильевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Троицкий Павел Федулович

Отец ребёнка: Троицкий Феодул Васильевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Троицкая) Параскева Федуловна

Отец ребёнка: Троицкий Феодул Васильевич

Рождение ребёнка
20.02.1841

Сын: Троицкий Василий Федулович

Отец ребёнка: Троицкий Феодул Васильевич

Рождение ребёнка
06.07.1842

Сын: Троицкий Гавриил Федулович

Отец ребёнка: Троицкий Феодул Васильевич

Рождение ребёнка
17.02.1844

Дочь: Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна

Отец ребёнка: Троицкий Феодул Васильевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Троицкий Пётр Федулович

Отец ребёнка: Троицкий Феодул Васильевич

Смерть
Неизвестно

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