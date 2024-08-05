Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиПосле 1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Василий Филиппович
Мать: Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Аграфена (Агриппина) Алексеевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Аграфена (Агриппина) Алексеевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Троицкая Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Аграфена (Агриппина) Алексеевна
Смерть
После 1832