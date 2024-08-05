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Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

После 1832

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Василий Филиппович

Мать: Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Троицкая Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Смерть
После 1832

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