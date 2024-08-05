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Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

27.11.1813

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Иван Иванович

Мать: Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Филиппович

Смерть
27.11.1813

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