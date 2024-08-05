Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти27.11.1813
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Иван Иванович
Мать: Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Филиппович
Смерть
27.11.1813