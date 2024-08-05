Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1739

Сын: Пётр Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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