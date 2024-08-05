Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Пётр Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Смерть
Неизвестно