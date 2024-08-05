Василий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Филипп Фёдорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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