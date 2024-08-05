Василий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Филипп Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно