Аграфена (Агриппина) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Троицкая Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно