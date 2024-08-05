Аграфена (Агриппина) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Алексей (2-Й?) Феодулович

Мать: Евдокия (1-Я) Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Троицкая Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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