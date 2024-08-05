Алексей (2-Й?) Феодулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей (2-Й?) Феодулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

До 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Федул Алексеевич

Мать: Ирина (Арина) Пименовна (Тимофеевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (1-Я) Степановна

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Мать ребёнка: Евдокия (1-Я) Степановна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Евдокия (1-Я) Степановна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Лукерья (Гликерия) Алексеевна

Мать ребёнка: Евдокия (1-Я) Степановна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия (1-Я) Степановна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Калина (Калинник) Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия (1-Я) Степановна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия (1-Я) Степановна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Евдокия (1-Я) Степановна

Смерть
До 1790

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