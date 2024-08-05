Алексей (2-Й?) Феодулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиДо 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия (1-Я) Степановна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Аграфена (Агриппина) Алексеевна
Мать ребёнка: Евдокия (1-Я) Степановна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Евдокия (1-Я) Степановна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Лукерья (Гликерия) Алексеевна
Мать ребёнка: Евдокия (1-Я) Степановна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокия (1-Я) Степановна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Калина (Калинник) Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокия (1-Я) Степановна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокия (1-Я) Степановна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Евдокия (1-Я) Степановна
Смерть
До 1790