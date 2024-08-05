Ирина (Арина) Пименовна (Тимофеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федул Алексеевич
Рождение ребёнка
1742
Сын: Алексей (1-Й?) Феодулович
Отец ребёнка: Федул Алексеевич
Рождение ребёнка
1743
Сын: Алексей (2-Й?) Феодулович
Отец ребёнка: Федул Алексеевич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Домника Федуловна
Отец ребёнка: Федул Алексеевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иов (Иев) Феодулович
Отец ребёнка: Федул Алексеевич
Смерть
До 1782