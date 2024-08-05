Ирина (Арина) Пименовна (Тимофеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина (Арина) Пименовна (Тимофеевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федул Алексеевич

Рождение ребёнка
1742

Сын: Алексей (1-Й?) Феодулович

Отец ребёнка: Федул Алексеевич

Рождение ребёнка
1743

Сын: Алексей (2-Й?) Феодулович

Отец ребёнка: Федул Алексеевич

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Домника Федуловна

Отец ребёнка: Федул Алексеевич

Рождение ребёнка
1749

Сын: Иов (Иев) Феодулович

Отец ребёнка: Федул Алексеевич

Смерть
До 1782

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