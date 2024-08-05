Иов (Иев) Феодулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иов (Иев) Феодулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

26.10.1809

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Федул Алексеевич

Мать: Ирина (Арина) Пименовна (Тимофеевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Фёдор Иович

Мать ребёнка: Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ефимия Иововна

Мать ребёнка: Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Тимофей Иович

Мать ребёнка: Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Максим Иович

Мать ребёнка: Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Иван Иович

Мать ребёнка: Агриппина Андреевна

Смерть
26.10.1809

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