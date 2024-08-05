Иов (Иев) Феодулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти26.10.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Фёдор Иович
Мать ребёнка: Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ефимия Иововна
Мать ребёнка: Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Тимофей Иович
Мать ребёнка: Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Максим Иович
Мать ребёнка: Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Иван Иович
Мать ребёнка: Агриппина Андреевна
Смерть
26.10.1809