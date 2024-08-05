Агриппина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Андрей Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иов (Иев) Феодулович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Фёдор Иович
Отец ребёнка: Иов (Иев) Феодулович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ефимия Иововна
Отец ребёнка: Иов (Иев) Феодулович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Тимофей Иович
Отец ребёнка: Иов (Иев) Феодулович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Максим Иович
Отец ребёнка: Иов (Иев) Феодулович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Иван Иович
Отец ребёнка: Иов (Иев) Феодулович
Смерть
Неизвестно