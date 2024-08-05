Агриппина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Андрей Фёдорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иов (Иев) Феодулович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Фёдор Иович

Отец ребёнка: Иов (Иев) Феодулович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ефимия Иововна

Отец ребёнка: Иов (Иев) Феодулович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Тимофей Иович

Отец ребёнка: Иов (Иев) Феодулович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Максим Иович

Отец ребёнка: Иов (Иев) Феодулович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Иван Иович

Отец ребёнка: Иов (Иев) Феодулович

Смерть
Неизвестно

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