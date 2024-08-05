Евдокия (1-Я) Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Стефан Фёдорович
Мать: Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Аграфена (Агриппина) Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей (2-Й?) Феодулович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей (2-Й?) Феодулович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Лукерья (Гликерия) Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей (2-Й?) Феодулович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей (2-Й?) Феодулович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Калина (Калинник) Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей (2-Й?) Феодулович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей (2-Й?) Феодулович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей (2-Й?) Феодулович
Смерть
После 1790