Евдокия (1-Я) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (1-Я) Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Стефан Фёдорович

Мать: Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей (2-Й?) Феодулович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей (2-Й?) Феодулович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей (2-Й?) Феодулович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Лукерья (Гликерия) Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей (2-Й?) Феодулович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей (2-Й?) Феодулович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Калина (Калинник) Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей (2-Й?) Феодулович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей (2-Й?) Феодулович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей (2-Й?) Феодулович

Смерть
После 1790

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