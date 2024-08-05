Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиПосле 1784
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Василий Симеонович
Мать: Агафья Фотиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Фёдорович
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Стефан Фёдорович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Никон Стефанович
Отец ребёнка: Стефан Фёдорович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Евдокия (1-Я) Степановна
Отец ребёнка: Стефан Фёдорович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Стефан Фёдорович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Евдокия (2-Я) Степановна
Отец ребёнка: Стефан Фёдорович
Смерть
После 1784