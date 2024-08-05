Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

После 1784

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Василий Симеонович

Мать: Агафья Фотиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Фёдорович

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Стефан Фёдорович

Рождение ребёнка
1738

Сын: Никон Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Фёдорович

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Евдокия (1-Я) Степановна

Отец ребёнка: Стефан Фёдорович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Стефан Фёдорович

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Евдокия (2-Я) Степановна

Отец ребёнка: Стефан Фёдорович

Смерть
После 1784

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