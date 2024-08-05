Никон Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Стефан Фёдорович
Мать: Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Андрей Никонович
Мать ребёнка: Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Никонович
Мать ребёнка: Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Стефан Никонович
Мать ребёнка: Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Надежда Никоновна
Мать ребёнка: Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Феодосия Никоновна
Мать ребёнка: Мавра Алексеевна
Смерть
Неизвестно