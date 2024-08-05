Никон Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никон Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Стефан Фёдорович

Мать: Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Андрей Никонович

Мать ребёнка: Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Никонович

Мать ребёнка: Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Стефан Никонович

Мать ребёнка: Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Надежда Никоновна

Мать ребёнка: Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Феодосия Никоновна

Мать ребёнка: Мавра Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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