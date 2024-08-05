Мавра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никон Стефанович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Андрей Никонович
Отец ребёнка: Никон Стефанович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Никонович
Отец ребёнка: Никон Стефанович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Стефан Никонович
Отец ребёнка: Никон Стефанович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Надежда Никоновна
Отец ребёнка: Никон Стефанович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Феодосия Никоновна
Отец ребёнка: Никон Стефанович
Смерть
Неизвестно