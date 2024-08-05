Мавра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Алексеевна

Мавра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никон Стефанович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Андрей Никонович

Отец ребёнка: Никон Стефанович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Никонович

Отец ребёнка: Никон Стефанович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Стефан Никонович

Отец ребёнка: Никон Стефанович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Надежда Никоновна

Отец ребёнка: Никон Стефанович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Феодосия Никоновна

Отец ребёнка: Никон Стефанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.