Агафья Фотиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Фотиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1691 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Фотий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Симеонович

Рождение ребёнка
1719

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Симеонович

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Симеонович

Смерть
Неизвестно

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