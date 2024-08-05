Агафья Фотиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Фотий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Симеонович
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Симеонович
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Симеонович
Смерть
Неизвестно