Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Василий Симеонович

Мать: Агафья Фотиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Аввакумович

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Настасья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Аввакумович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Аввакумович

Смерть
Неизвестно

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