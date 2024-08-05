Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Василий Симеонович
Мать: Агафья Фотиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Аввакумович
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Настасья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Аввакумович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Аввакумович
Смерть
Неизвестно