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Троицкий Пётр Федулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Троицкий Феодул Васильевич

Мать: Троицкая Феодосия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троицкая (Ильинская) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
18.11.1871

Дочь: (Троицкая) Анна Петровна

Мать ребёнка: Троицкая (Ильинская) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
26.10.1882

Дочь: Шершнева (Троицкая) Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Троицкая (Ильинская) Елизавета Михайловна

Смерть
Неизвестно

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