Троицкий Пётр Федулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1871
Дочь: (Троицкая) Анна Петровна
Мать ребёнка: Троицкая (Ильинская) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
26.10.1882
Дочь: Шершнева (Троицкая) Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Троицкая (Ильинская) Елизавета Михайловна
Смерть
Неизвестно