Троицкая (Ильинская) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1871
Дочь: (Троицкая) Анна Петровна
Отец ребёнка: Троицкий Пётр Федулович
Рождение ребёнка
26.10.1882
Дочь: Шершнева (Троицкая) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Троицкий Пётр Федулович
Смерть
Неизвестно