Троицкая (Ильинская) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая (Ильинская) Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Пётр Федулович

Рождение ребёнка
18.11.1871

Дочь: (Троицкая) Анна Петровна

Отец ребёнка: Троицкий Пётр Федулович

Рождение ребёнка
26.10.1882

Дочь: Шершнева (Троицкая) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Троицкий Пётр Федулович

Смерть
Неизвестно

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