Калинова (Смирнова) Александра Захариевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1871
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1892
Рождение ребёнка
23.10.1894
Рождение ребёнка
02.01.1897
Дочь: (Калинчева) Мария Феоктистовна
Отец ребёнка: Калинов (Калинчев, Каширин) Феоктист Алексеевич
Рождение ребёнка
12.10.1902
Дочь: (Каширина) Зинаида Феоктистовна
Отец ребёнка: Калинов (Калинчев, Каширин) Феоктист Алексеевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Каширин Василий Феокстистович
Отец ребёнка: Калинов (Калинчев, Каширин) Феоктист Алексеевич
Рождение ребёнка
13.01.1911
Дочь: (Каширина) Нина Феоктистовна
Отец ребёнка: Калинов (Калинчев, Каширин) Феоктист Алексеевич
Смерть
Неизвестно