Калинова (Смирнова) Александра Захариевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинова (Смирнова) Александра Захариевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1871

Отец: Смирнов Захарий Ильич

Мать: Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинов (Калинчев, Каширин) Феоктист Алексеевич

Рождение ребёнка
17.10.1892

Сын: Калинов (Калинчев) Александр Феокстистович

Отец ребёнка: Калинов (Калинчев, Каширин) Феоктист Алексеевич

Рождение ребёнка
23.10.1894

Сын: Каширин (Калинов) Дмитрий Феокстистович

Отец ребёнка: Калинов (Калинчев, Каширин) Феоктист Алексеевич

Рождение ребёнка
02.01.1897

Дочь: (Калинчева) Мария Феоктистовна

Отец ребёнка: Калинов (Калинчев, Каширин) Феоктист Алексеевич

Рождение ребёнка
12.10.1902

Дочь: (Каширина) Зинаида Феоктистовна

Отец ребёнка: Калинов (Калинчев, Каширин) Феоктист Алексеевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Каширин Василий Феокстистович

Отец ребёнка: Калинов (Калинчев, Каширин) Феоктист Алексеевич

Рождение ребёнка
13.01.1911

Дочь: (Каширина) Нина Феоктистовна

Отец ребёнка: Калинов (Калинчев, Каширин) Феоктист Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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