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Смирнов Захарий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Захарович

Мать ребёнка: Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Смирнов Пётр Захарович

Мать ребёнка: Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна

Рождение ребёнка
16.04.1871

Дочь: Калинова (Смирнова) Александра Захариевна

Мать ребёнка: Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна

Рождение ребёнка
16.01.1873

Сын: Смирнов Василий Захарович

Мать ребёнка: Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна

Рождение ребёнка
25.07.1874

Сын: Смирнов Иван Захарович

Мать ребёнка: Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Смирнов Илья Захарович

Мать ребёнка: Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна

Смерть
Неизвестно

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