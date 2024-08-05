Смирнов Захарий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Захарович
Мать ребёнка: Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна
Рождение ребёнка
16.04.1871
Дочь: Калинова (Смирнова) Александра Захариевна
Мать ребёнка: Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна
Рождение ребёнка
16.01.1873
Сын: Смирнов Василий Захарович
Мать ребёнка: Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна
Рождение ребёнка
25.07.1874
Мать ребёнка: Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна
Смерть
Неизвестно