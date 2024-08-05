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Смирнов Илья Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Смирнов Захарий Ильич

Мать: Смирнова (Троицкая) Евдокия Федуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Бурцева) Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
24.07.1900

Дочь: (Смирнова) Анна Ильинична

Мать ребёнка: Смирнова (Бурцева) Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
11.01.1911

Сын: Смирнов Пётр Ильич

Мать ребёнка: Смирнова (Бурцева) Наталья Константиновна

Смерть
Неизвестно

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