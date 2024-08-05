Смирнов Илья Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1900
Дочь: (Смирнова) Анна Ильинична
Мать ребёнка: Смирнова (Бурцева) Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
11.01.1911
Сын: Смирнов Пётр Ильич
Мать ребёнка: Смирнова (Бурцева) Наталья Константиновна
Смерть
Неизвестно