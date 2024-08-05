Смирнова (Бурцева) Наталья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Бурцева) Наталья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Илья Захарович

Рождение ребёнка
24.07.1900

Дочь: (Смирнова) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Смирнов Илья Захарович

Рождение ребёнка
11.01.1911

Сын: Смирнов Пётр Ильич

Отец ребёнка: Смирнов Илья Захарович

Смерть
Неизвестно

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