Смирнова (Бурцева) Наталья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1900
Дочь: (Смирнова) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Смирнов Илья Захарович
Рождение ребёнка
11.01.1911
Сын: Смирнов Пётр Ильич
Отец ребёнка: Смирнов Илья Захарович
Смерть
Неизвестно