Беспалова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Тихонов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тихонов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихонов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Борис Константинович
Отец ребёнка: Беспалов Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Малькова (Тихонова)) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Тихонов Сергей
Рождение ребёнка
02.12.1939
Дочь: Старкина (Беспалова) Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Беспалов Константин Иванович
Смерть
Неизвестно