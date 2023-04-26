Тихонов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Беспалова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Беспалова Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспалова Евдокия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Малькова (Тихонова)) Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Беспалова Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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