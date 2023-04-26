Тихонов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Беспалова Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Малькова (Тихонова)) Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Беспалова Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно