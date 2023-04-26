Тихонов Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонов Юрий Сергеевич

Тихонов Юрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихонов Сергей

Мать: Беспалова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Пётр Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Вячеслав Юрьевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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