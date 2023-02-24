(Малькова (Тихонова)) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малькова (Тихонова)) Нина Сергеевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1925

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Тихонов Сергей

Мать: Беспалова Евдокия Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальков Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальков Михаил Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
2011
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