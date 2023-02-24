(Малькова (Тихонова)) Нина Сергеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1925
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Тихонов Сергей
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2011