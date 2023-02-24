Мальков Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальков Михаил Васильевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1926

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Мальков Василий

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1959
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