Мальков Михаил Васильевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1926
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Мальков Василий
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1959