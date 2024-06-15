Некрасов Тимофей Григорьев
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Некрасов Григорий Петров
Мать: Некрасова Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Некрасова (Некрасова) Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Некрасова Домна Анисимова
Рождение ребёнка
06.06.1796
Дочь: (Некрасова) Акилина Тимофеева
Мать ребёнка: Некрасова Домна Анисимова
Рождение ребёнка
24.11.1798
Дочь: (Некрасова) Катерина Тимофеева
Мать ребёнка: Некрасова Домна Анисимова
Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1800
Мать ребёнка: Некрасова Домна Анисимова
Бракосочетание
10.07.1801
2-м браком
Рождение ребёнка
22.10.1801
Сын: Некрасов Дмитрий Тимофеев
Мать ребёнка: Некрасова (Купреянова) Степанида Корнилина
Рождение ребёнка
01.01.1804
Сын: Некрасов Николай Тимофеев
Мать ребёнка: Некрасова (Купреянова) Степанида Корнилина
Рождение ребёнка
15.06.1807
Дочь: (Некрасова) Агрипена Тимофеева
Мать ребёнка: Некрасова (Купреянова) Степанида Корнилина
Бракосочетание
28.10.1823
Смерть
Неизвестно