Некрасов Тимофей Григорьев 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Тимофей Григорьев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Некрасов Григорий Петров

Мать: Некрасова Марья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Домна Анисимова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Некрасова (Некрасова) Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Некрасова Домна Анисимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.06.1796

Дочь: (Некрасова) Акилина Тимофеева

Мать ребёнка: Некрасова Домна Анисимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1798

Дочь: (Некрасова) Катерина Тимофеева

Мать ребёнка: Некрасова Домна Анисимова

Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1800

Сын: Некрасов Петр Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова Домна Анисимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.07.1801

Жена: Некрасова (Купреянова) Степанида Корнилина

2-м браком
Рождение ребёнка
22.10.1801

Сын: Некрасов Дмитрий Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Купреянова) Степанида Корнилина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1804

Сын: Некрасов Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Купреянова) Степанида Корнилина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1807

Дочь: (Некрасова) Агрипена Тимофеева

Мать ребёнка: Некрасова (Купреянова) Степанида Корнилина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.10.1823

Жена: Некрасова (Некрасова) Екатерина Стефанова

Смерть
Неизвестно

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