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Некрасов Григорий Петров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

30.05.1805

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Некрасов Петр Васильев

Мать: Некрасова Домна (Семенова)

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.08.1762

Сын: Некрасов Лаврентий Григорьев

Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.02.1766

Сын: Некрасов Егор Григорьев

Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Некрасов Тимофей Григорьев

Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.08.1774

Сын: Некрасов Матфей Григорьев

Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Некрасов Федор Григорьев

Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.05.1781

Сын: Некрасов Арсений Григорьев

Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.05.1805
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