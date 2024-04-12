Некрасов Григорий Петров
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смерти30.05.1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Некрасов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова
Рождение ребёнка
10.08.1762
Сын: Некрасов Лаврентий Григорьев
Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова
Рождение ребёнка
04.02.1766
Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Некрасов Тимофей Григорьев
Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова
Рождение ребёнка
09.08.1774
Сын: Некрасов Матфей Григорьев
Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова
Рождение ребёнка
08.05.1781
Сын: Некрасов Арсений Григорьев
Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Марья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.05.1805