Некрасова Домна Алексеева (Семенова) 1709 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Домна Алексеева (Семенова)

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1709

Дата смерти

10.07.1775

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Петр Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Некрасов Григорий Петров

Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: (Некрасова) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: (Некрасова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Некрасова) Иринья Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.07.1775
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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