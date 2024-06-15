Некрасова Домна Алексеева (Семенова)
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смерти10.07.1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1726
Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1730
Дочь: (Некрасова) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1736
Дочь: (Некрасова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Некрасова) Иринья Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев
Смерть
10.07.1775