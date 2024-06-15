Некрасов Петр Васильев 1707 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Петр Васильев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Некрасов Василий Иванов

Мать: Некрасова Праскева Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Домна Алексеева (Семенова)

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Некрасов Григорий Петров

Мать ребёнка: Некрасова Домна Алексеева (Семенова)

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: (Некрасова) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Домна Алексеева (Семенова)

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: (Некрасова) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Домна Алексеева (Семенова)

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Некрасова) Иринья Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Домна Алексеева (Семенова)

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1778

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