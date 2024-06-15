Некрасов Петр Васильев
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смерти1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: Некрасова Домна Алексеева (Семенова)
Рождение ребёнка
1730
Дочь: (Некрасова) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Домна Алексеева (Семенова)
Рождение ребёнка
1736
Дочь: (Некрасова) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Домна Алексеева (Семенова)
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Некрасова) Иринья Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Домна Алексеева (Семенова)
Смерть
1778