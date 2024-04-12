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Некрасов Василий Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1672

Дата смерти

05.10.1756

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Некрасов Ивашка Емельянов

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Некрасов Петр Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Некрасов Пимен Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ульяна Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Праскева Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.10.1756
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