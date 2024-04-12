Некрасов Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1672
Дата смерти05.10.1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: Некрасов Ивашка Емельянов
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Иванова
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Иванова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ульяна Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.10.1756