Некрасова Домна Анисимова 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Домна Анисимова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

03.01.1801

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Малыгин Анисим

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Тимофей Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Некрасова (Некрасова) Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Григорьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.06.1796

Дочь: (Некрасова) Акилина Тимофеева

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Григорьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1798

Дочь: (Некрасова) Катерина Тимофеева

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Григорьев

Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1800

Сын: Некрасов Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Григорьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
03.01.1801
Причина смерти: горячкою

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