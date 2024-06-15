Некрасова Домна Анисимова
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти03.01.1801
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Малыгин Анисим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Некрасова (Некрасова) Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Григорьев
Рождение ребёнка
06.06.1796
Дочь: (Некрасова) Акилина Тимофеева
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Григорьев
Рождение ребёнка
24.11.1798
Дочь: (Некрасова) Катерина Тимофеева
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Григорьев
Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1800
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Григорьев
Смерть
03.01.1801
Причина смерти: горячкою