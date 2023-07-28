Малыгин Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгин Анисим

Место рождения

Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Некрасова Домна Анисимова

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Анисимова

Мать ребёнка: не указана

Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно