Малыгин Анисим
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Некрасова Домна Анисимова
Мать ребёнка: не указана
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Анисимова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно