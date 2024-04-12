Некрасов Дмитрий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения22.10.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1801
Бракосочетание
23.01.1822
Жена: Некрасова Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
17.10.1822
Дочь: Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Боброва Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
20.09.1825
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
05.10.1828
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Матвеева
Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно