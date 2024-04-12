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Некрасов Дмитрий Тимофеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.10.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1801

Отец: Некрасов Тимофей Григорьев

Мать: Некрасова Степанида Корнилина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1822

Жена: Некрасова Ирина Матвеева

Рождение ребёнка
17.10.1822

Дочь: Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Боброва Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.09.1825

Сын: Некрасов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1828

Сын: Некрасов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Матвеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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