Устимова (Нефедова-Горностаева) Ирина Степанова(Стефанова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устимова (Нефедова-Горностаева) Ирина Степанова(Стефанова)

Место рождения

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

04.05.1871 ст.

Дата смерти

26.02.1921

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1871 ст.

Отец: Горностаев-Нефедов Степан Нефедов

Мать: Горностаева (Панина) Александра Никитина

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
05.05.1871 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Григорий Степанов Горностаев Девица Екатерина Андреева Паленова
Бракосочетание
08.01.1892 ст.

Муж: Устимов Егор Герасимов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Возраст жениха 18 лет невесты 20 лет Поручители по жениху Иван Антонов Зорин Иван Иванов Паклин с. Богородское Илья Герасимов Пучин По невесте Григорий Нефедов Горностаев Семен Никитин Панин
Рождение ребёнка
07.10.1892 ст.

Сын: Устимов Андрей Егоров

Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.04.1894 ст.

Сын: Умтимов Васлий Егоров

Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Кр сын Евдоким Васильев Свищев Кр девица Марфа Григорьева Нефедова
Рождение ребёнка
25.05.1896 ст.

Дочь: Устимова Феодосья Егоровна

Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.05.1897 ст.

Сын: Устимов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.05.1898 ст.

Дочь: Устимова Акилина Егорова

Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.05.1900 ст.

Сын: Устимов Федор (Феодор) Егорович

Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1903 ст.

Сын: сын

Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
в переписи 1917г ему 14л
Рождение ребёнка
25.11.1905 ст.

Дочь: Устимова Варвара Егорова

Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.12.1907 ст.

Сын: Устимов Петр Егорович

Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.08.1910

Дочь: Устимова Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов

Рождение ребёнка
18.08.1910

Сын: Устимов Андрей Егорович

Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов

Рождение ребёнка
09.02.1913 ст.

Сын: Устимов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.12.1915 ст.

Сын: Устимов Степан (Стефан) Егорович

Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
26.02.1921
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Загс 1926-1950 нет записи Из Алфавита ЗАГС Запись 24 от 15.03.1921

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