Устимова (Нефедова-Горностаева) Ирина Степанова(Стефанова)
Место рождения
Дата рождения04.05.1871 ст.
Дата смерти26.02.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1871 ст.
Крещение
05.05.1871 ст.
Григорий Степанов Горностаев Девица Екатерина Андреева Паленова
Бракосочетание
08.01.1892 ст.
Возраст жениха 18 лет невесты 20 лет Поручители по жениху Иван Антонов Зорин Иван Иванов Паклин с. Богородское Илья Герасимов Пучин По невесте Григорий Нефедов Горностаев Семен Никитин Панин
Рождение ребёнка
07.10.1892 ст.
Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов
Рождение ребёнка
09.04.1894 ст.
Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов
Кр сын Евдоким Васильев Свищев Кр девица Марфа Григорьева Нефедова
Рождение ребёнка
25.05.1896 ст.
Дочь: Устимова Феодосья Егоровна
Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов
Рождение ребёнка
15.05.1897 ст.
Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов
Рождение ребёнка
31.05.1898 ст.
Дочь: Устимова Акилина Егорова
Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов
Рождение ребёнка
29.05.1900 ст.
Сын: Устимов Федор (Феодор) Егорович
Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1903 ст.
Сын: сын
Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов
в переписи 1917г ему 14л
Рождение ребёнка
25.11.1905 ст.
Дочь: Устимова Варвара Егорова
Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов
Рождение ребёнка
18.12.1907 ст.
Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов
Рождение ребёнка
18.08.1910
Дочь: Устимова Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов
Рождение ребёнка
18.08.1910
Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов
Рождение ребёнка
09.02.1913 ст.
Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов
Рождение ребёнка
20.12.1915 ст.
Сын: Устимов Степан (Стефан) Егорович
Отец ребёнка: Устимов Егор Герасимов
Смерть
26.02.1921
Загс 1926-1950 нет записи Из Алфавита ЗАГС Запись 24 от 15.03.1921