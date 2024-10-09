Горностаева (Панина) Александра Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горностаева (Панина) Александра Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.

Отец: Лобанов Никита Павлов

Мать: Никиты Павлова 1 жена

В 1850г ей 19л Теория с матерью
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горностаев-Нефедов Степан Нефедов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горностаева Пелагея Степанова

Отец ребёнка: Горностаев-Нефедов Степан Нефедов

Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Горностаев Григорий Степанов

Отец ребёнка: Горностаев-Нефедов Степан Нефедов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
В 1850г ему 0.5 года В 1858г еиу 7.5лет В переписи 1917г емк 65 лет Жнне 65 Детей нет
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Сын: Горностаев Андрей Степанов

Отец ребёнка: Горностаев-Нефедов Степан Нефедов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
В 1858г ему 5л
Рождение ребёнка
1870 ст.

Дочь: Горностаева Ирина Степанова

Отец ребёнка: Горностаев-Нефедов Степан Нефедов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.05.1871 ст.

Дочь: Устимова (Нефедова-Горностаева) Ирина Степанова(Стефанова)

Отец ребёнка: Горностаев-Нефедов Степан Нефедов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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