Горностаева (Панина) Александра Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.
Отец: Лобанов Никита Павлов
Мать: Никиты Павлова 1 жена
В 1850г ей 19л Теория с матерью
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горностаева Пелагея Степанова
Отец ребёнка: Горностаев-Нефедов Степан Нефедов
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Сын: Горностаев Григорий Степанов
Отец ребёнка: Горностаев-Нефедов Степан Нефедов
В 1850г ему 0.5 года В 1858г еиу 7.5лет В переписи 1917г емк 65 лет Жнне 65 Детей нет
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Сын: Горностаев Андрей Степанов
Отец ребёнка: Горностаев-Нефедов Степан Нефедов
В 1858г ему 5л
Рождение ребёнка
1870 ст.
Дочь: Горностаева Ирина Степанова
Отец ребёнка: Горностаев-Нефедов Степан Нефедов
Рождение ребёнка
04.05.1871 ст.
Дочь: Устимова (Нефедова-Горностаева) Ирина Степанова(Стефанова)
Отец ребёнка: Горностаев-Нефедов Степан Нефедов
Смерть
Неизвестно