Горностаев-Нефедов Степан Нефедов
Место рожденияАчка
Дата рожденияОколо 1824 ст.
Дата смерти15.04.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.
Отец: Горностаев Нефед Антонов
Мать: 2ж Елена Дементьева
В 1850г ему 26л В 1858г ему 33г
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горностаева Пелагея Степанова
Мать ребёнка: Горностаева (Панина) Александра Никитина
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Сын: Горностаев Григорий Степанов
Мать ребёнка: Горностаева (Панина) Александра Никитина
В 1850г ему 0.5 года В 1858г еиу 7.5лет В переписи 1917г емк 65 лет Жнне 65 Детей нет
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Сын: Горностаев Андрей Степанов
Мать ребёнка: Горностаева (Панина) Александра Никитина
В 1858г ему 5л
Рождение ребёнка
1870 ст.
Дочь: Горностаева Ирина Степанова
Мать ребёнка: Горностаева (Панина) Александра Никитина
Рождение ребёнка
04.05.1871 ст.
Дочь: Устимова (Нефедова-Горностаева) Ирина Степанова(Стефанова)
Мать ребёнка: Горностаева (Панина) Александра Никитина
Смерть
15.04.1894 ст.
Погребение 16.04.1894 70 лет От Тифа