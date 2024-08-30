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Горностаев-Нефедов Степан Нефедов

Место рождения

Ачка

Дата рождения

Около 1824 ст.

Дата смерти

15.04.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: Горностаев Нефед Антонов

Мать: 2ж Елена Дементьева

В 1850г ему 26л В 1858г ему 33г
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горностаева (Панина) Александра Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горностаева Пелагея Степанова

Мать ребёнка: Горностаева (Панина) Александра Никитина

Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Горностаев Григорий Степанов

Мать ребёнка: Горностаева (Панина) Александра Никитина

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
В 1850г ему 0.5 года В 1858г еиу 7.5лет В переписи 1917г емк 65 лет Жнне 65 Детей нет
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Сын: Горностаев Андрей Степанов

Мать ребёнка: Горностаева (Панина) Александра Никитина

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
В 1858г ему 5л
Рождение ребёнка
1870 ст.

Дочь: Горностаева Ирина Степанова

Мать ребёнка: Горностаева (Панина) Александра Никитина

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.05.1871 ст.

Дочь: Устимова (Нефедова-Горностаева) Ирина Степанова(Стефанова)

Мать ребёнка: Горностаева (Панина) Александра Никитина

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
15.04.1894 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Погребение 16.04.1894 70 лет От Тифа

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