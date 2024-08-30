Горностаев Нефед Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793 ст.
Дата смертиПосле 1850 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.
Отец: Антон
Мать: не указана
В 1816г ему 23г(в хоз тестя записан) Фамилии в ревизии нет в 1850г ему 57
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 2ж Елена Дементьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горностаев Григорий Нефедов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Мать ребёнка: 1 ж Нефеда Лукерья Иванова
В 1850г ему 33г В 1858г ему 40л
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Мать ребёнка: 2ж Елена Дементьева
В 1850г ему 27л В 1858г ему 34г
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Сын: Горностаев-Нефедов Степан Нефедов
Мать ребёнка: 2ж Елена Дементьева
Ачка
В 1850г ему 26л В 1858г ему 33г
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Сын: Корнила Нефедов
Мать ребёнка: 2ж Елена Дементьева
В 1850г указан умершим в 1835 в 1834 ему 4г имя Корнил-Корнила?
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Мать ребёнка: 2ж Елена Дементьева
В 1850г ему 15л В 1858г ему 23г
Смерть
После 1850 ст.