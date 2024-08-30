Горностаев Нефед Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорностаев Нефед Антонов

Горностаев Нефед Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793 ст.

Дата смерти

После 1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.

Отец: Антон

Мать: не указана

В 1816г ему 23г(в хоз тестя записан) Фамилии в ревизии нет в 1850г ему 57
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Дементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1 ж Нефеда Лукерья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 2ж Елена Дементьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горностаев Григорий Нефедов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Сын: Горностаев Федор Нефедов

Мать ребёнка: 1 ж Нефеда Лукерья Иванова

В 1850г ему 33г В 1858г ему 40л
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Горностаев Яков Нефедов

Мать ребёнка: 2ж Елена Дементьева

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
В 1850г ему 27л В 1858г ему 34г
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Сын: Горностаев-Нефедов Степан Нефедов

Мать ребёнка: 2ж Елена Дементьева

Ачка
В 1850г ему 26л В 1858г ему 33г
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Корнила Нефедов

Мать ребёнка: 2ж Елена Дементьева

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
В 1850г указан умершим в 1835 в 1834 ему 4г имя Корнил-Корнила?
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Горностаев Борис Нефедов

Мать ребёнка: 2ж Елена Дементьева

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
В 1850г ему 15л В 1858г ему 23г
Смерть
После 1850 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.