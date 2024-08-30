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Горностаев Борис Нефедов

Место рождения

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1835 ст.

Дата смерти

После 1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.

Отец: Горностаев Нефед Антонов

Мать: 2ж Елена Дементьева

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
В 1850г ему 15л В 1858г ему 23г
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горностаева Устинья Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1863 ст.

Сын: Нефедов Иван Борисов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865 ст.

Дочь: Горностаева Феодосья Борисова

Мать ребёнка: Горностаева Устинья Иванова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1866 ст.

Сын: Горностаев Федор Борисов

Мать ребёнка: Горностаева Устинья Иванова

В переписи 1917г ему 51
Рождение ребёнка
1870 ст.

Дочь: Горностаева Екатерина Борисова

Мать ребёнка: Горностаева Устинья Иванова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Поручитель
01.11.1871 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Григорий Степанов Горностаев и Агафья Никитина Рогожина
Рождение ребёнка
12.10.1873 ст.

Сын: Горностаев Яфим Борисов

Мать ребёнка: Горностаева Устинья Иванова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 06.03.1876 ст.

Дочь: Горностаева Дарья Борисова

Мать ребёнка: Горностаева Устинья Иванова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Поручитель
11.01.1893 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
У Анастасии Григорьевой Нефедовой
Смерть
После 1893 ст.
Поручит в 1893г

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