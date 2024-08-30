Горностаев Борис Нефедов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835 ст.
Дата смертиПосле 1893 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.
Отец: Горностаев Нефед Антонов
Мать: 2ж Елена Дементьева
В 1850г ему 15л В 1858г ему 23г
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1863 ст.
Сын: Нефедов Иван Борисов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865 ст.
Дочь: Горностаева Феодосья Борисова
Мать ребёнка: Горностаева Устинья Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1866 ст.
Мать ребёнка: Горностаева Устинья Иванова
В переписи 1917г ему 51
Рождение ребёнка
1870 ст.
Дочь: Горностаева Екатерина Борисова
Мать ребёнка: Горностаева Устинья Иванова
Поручитель
01.11.1871 ст.
Григорий Степанов Горностаев и Агафья Никитина Рогожина
Рождение ребёнка
12.10.1873 ст.
Мать ребёнка: Горностаева Устинья Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 06.03.1876 ст.
Дочь: Горностаева Дарья Борисова
Мать ребёнка: Горностаева Устинья Иванова
Поручитель
11.01.1893 ст.
У Анастасии Григорьевой Нефедовой
Смерть
После 1893 ст.
Поручит в 1893г