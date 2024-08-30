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Горностаев Григорий Степанов

Место рождения

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1850 ст.

Дата смерти

03.05.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: Горностаев-Нефедов Степан Нефедов

Мать: Горностаева (Панина) Александра Никитина

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
В 1850г ему 0.5 года В 1858г еиу 7.5лет В переписи 1917г емк 65 лет Жнне 65 Детей нет
Восприемник
05.05.1871 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Ирина(сестра) Степан Нефедов Горностаев Александра Никитина
Бракосочетание
01.11.1871 ст.

Жена: Горностаева (Рогожина) Агафья Никитина

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Ему 20 ей 18 с. Кладбищи По жениху Андрей Максимов Паленов Федор И Борис Нефедовы Горностаевы По невнсте С. Кладбищи Григорий Данилов Маслов Иван Федоров Катанов
Рождение ребёнка
15.10.1872 ст.

Сын: Горностаев Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Горностаева (Рогожина) Агафья Никитина

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Восприемник
14.10.1873 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Яфим Борис Нефедов Горностаев Устинья Иванова
Рождение ребёнка
02.11.1873 ст.

Дочь: Горностаева Матрона Григорьева

Мать ребёнка: Горностаева (Рогожина) Агафья Никитина

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.

Дочь: Сорокина (Нефедова) Анастасия Григорьева

Мать ребёнка: Горностаева (Рогожина) Агафья Никитина

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.06.1877 ст.

Дочь: Нефедова Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Горностаева (Рогожина) Агафья Никитина

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.03.1880 ст.

Дочь: Горностаева Дарья Григорьева

Мать ребёнка: Горностаева (Рогожина) Агафья Никитина

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
03.05.1921
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Из Алфавита ЗАГС Ключевская волость Запись 67 от 02.06.1921

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