Горностаев Григорий Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850 ст.
Дата смерти03.05.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1850 ст.
В 1850г ему 0.5 года В 1858г еиу 7.5лет В переписи 1917г емк 65 лет Жнне 65 Детей нет
Восприемник
05.05.1871 ст.
Ирина(сестра) Степан Нефедов Горностаев Александра Никитина
Бракосочетание
01.11.1871 ст.
Ему 20 ей 18 с. Кладбищи По жениху Андрей Максимов Паленов Федор И Борис Нефедовы Горностаевы По невнсте С. Кладбищи Григорий Данилов Маслов Иван Федоров Катанов
Рождение ребёнка
15.10.1872 ст.
Сын: Горностаев Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Горностаева (Рогожина) Агафья Никитина
Восприемник
14.10.1873 ст.
Яфим Борис Нефедов Горностаев Устинья Иванова
Рождение ребёнка
02.11.1873 ст.
Дочь: Горностаева Матрона Григорьева
Мать ребёнка: Горностаева (Рогожина) Агафья Никитина
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.
Дочь: Сорокина (Нефедова) Анастасия Григорьева
Мать ребёнка: Горностаева (Рогожина) Агафья Никитина
Рождение ребёнка
30.06.1877 ст.
Дочь: Нефедова Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Горностаева (Рогожина) Агафья Никитина
Рождение ребёнка
06.03.1880 ст.
Дочь: Горностаева Дарья Григорьева
Мать ребёнка: Горностаева (Рогожина) Агафья Никитина
Смерть
03.05.1921
Из Алфавита ЗАГС Ключевская волость Запись 67 от 02.06.1921