Панин Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДУ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

20л от дочери
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: Горностаева Александра Никитина

Мать ребёнка: не указана

В 1850г ей 19л
Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.

Сын: Панин Федор Никитин

Мать ребёнка: не указана

Возможно брат Александры Никитиной Горностаевой В переписи 1917г ему 53года
Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Сын: Панин Семен Никитин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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