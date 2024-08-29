Панин Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
20л от дочери
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Дочь: Горностаева Александра Никитина
Мать ребёнка: не указана
В 1850г ей 19л
Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.
Сын: Панин Федор Никитин
Мать ребёнка: не указана
Возможно брат Александры Никитиной Горностаевой В переписи 1917г ему 53года
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Сын: Панин Семен Никитин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно